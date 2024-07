La lingua dei segni e le basi digitali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nuovi corsi specialistici promossi da Afol Monza e Brianza in partenza nel mese di luglio. Le iscrizioni sono aperte per i corsi diitaliana dei(Lis) della durata di 25 ore per essere in grado di comunicare con brevi frasi, competenze trasversali (soft skills) e competenzedi base per un totale di 40 ore. L’Agenzia propone anche un corso di difesa personale di 24 ore per essere in grado di difendersi da attacchi di malintenzionati e gestione della componente psico-emotiva legata all’aggressione. I corsi sono gratuiti per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. Il corso di competenze trasversali (soft skills) e competenzedi base prevede un test finale per l’accertamento delle competenze.