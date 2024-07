È un Golden Retriever di quattro anni ed è il primo cane da terapia ufficiale della USA Gymnastics Come è risaputo la pet therapy può aiutare molto chi soffre di ansia E chi più di un atleta professionista prima di una gara?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gli Olympic Marathon Trials, che si sono tenuti qualche giorno fa, sono la maratona che ha selezionato gli atleti americani in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. È un evento importantissimo, seguito quasi al pari dei Giochi stessi. Ma se per chi guarda da fuori, le gare sono un vero e proprio show, per chi le affronta la tensione è alle stelle. Si chiude il Pet Camper Tour, contro l’abbandono degli animali X La petnello sport Quest’anno, però, i talentuosi atletiUSAG, l’USA, hanno potuto contare su un aiuto speciale: a fornire loro supporto durante le selezioni olimpiche, c’era infatti, Beacon, un simpaticissimodiaddestrato per confortare ginnasti e personale.