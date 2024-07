Chiara Ferragni chiude lo store di Milano | l’indiscrezione sulle vendite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La situazione lavorativa distarebbe per affrontare un altro momento delicato dopo il pandoro gate che ha travolto l’imprenditrice digitale. Secondo uno scoop lanciato dal setti9manale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio 2024, il negozio didi, simbolo del suo marchio, dovrebbere ad agosto. La boutique, aperti nel 2017 in via Capelli, il passaggio che collega Corso Como a piazza Gae Aulenti, dovrebbe abbassare la saracinesca ad agosto anche se, per il momento, non c’è ancora ufficialità. Il marchio è andato in caduta libera. In quello stesso, infatti, nei primi giorni di saldi invernali, e quindi pochi giorni dopo l’esplosione del caso pandoro Balocco, i segni di difficoltà erano già evidenti.