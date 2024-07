Battlefield 2042 annunciato l’evento crossover con Dead Space

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 luglio 2024) DICE hache è in arrivo una nuova collaborazione in quel di: si tratta nello specifico delcon il classico survival horror di fantascienzaa tempo limitato Focolaio sarà contraddistinto da una durata limitata, che si assesta nello specifico ad una settimana.parte nello specifico dalla giornata di martedì 9 luglio e termina martedì 16 luglio, consentendo in questo modo ai giocatori di potersi gustare tutta una serie di novità che non potranno che far felici i fan della serie horror. Addentrandoci nello specifico della questione, in Focolaio di2048 sarà fondamentale la resistenza e l’intraprendenza delle squadre, con i team che vengono infatti messi alla prova contro un nemico nuovo ed implacabile mentre cercano di fuggire dal laboratorio della Boreas.