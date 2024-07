Barbara d’Urso e il suo futuro in tv lo scoop di Chi | Nuovo programma

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Esattamente un anno fa l’annuncio choc del cambio di conduzione per Pomeriggio 5 e a distanza di tutto questo temposi prepara per il suo grande ritorno in tv. Per il momento però la conduttrice si gode l’estate e infatti è sbarcata a Formentera con la migliore amica e assistente e altri amici. Il mese scorso ladurante un evento con Francesco Facchinetti ha dichiarato che presto la rivedremo sul piccolo schermo, ma su ‘un altro tasto del telecomando’ e adesso il settimanale Chi ha rivelato che la santa patrona delle buste choc ha in cantiere un. Il settimanale di Alfonso Signorini ha anche riportato l’ipotesi dellaalla corte della Carlucci a Ballando con le Stelle, ipotesi a proposito della quale Milly ha detto di essere aperta, ricordando però che nel suoci si deve mettere in gioco e si deve essere pronti a raccontarsi.