Autonomia Differenziata lo stress test che fa bene alla politica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Secondo i detrattori della riforma sull'regionaleverrebbe di fatto smantellato il Servizio sanitario nazionale, dando vita a un’assistenza diversa a seconda della regione in cui si abita. Non è vero. Ecco perché. Ho provato a mettere in fila le obiezioni di quanti dicono no all’regionale, varata la scorsa settimana, cercando di capire se le preoccupazioni siano fondate. Cominciamo con la principale, ovvero l’accusa di spaccare l’Italia. Fosse vera, la riforma sarebbe in contrasto con l’articolo 5 della Costituzione, con cui si stabilisce che l’Italia è una e indivisibile. Dunque, è evidente che non può essere così, in quanto la legge votata a maggioranza dal centrodestra non sarebbe stata firmata dal capo dello Stato e verrebbe immediatamente bocciata dConsulta.