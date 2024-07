Atletica meeting Pergine 2024 | presenti Fabbri e Weire nel getto del peso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Leonardoe Zane Weir parteciperanno aldiValsugana, nel pomeriggio di sabato 6 luglio. Il pesista allenato da Paolo Dal Soglio si rivedrà dopo il 22,11 fissato agli Assoluti di La Spezia e, prima dell’impegno internazionale in quel di Szekesfehervar, evento di scena il 9 luglio per il Continental Tour Gold, ha preferito una tappa nostrana in Trentino Alto Adige. L’azzurro è il detentore del primo mosto nell’edizione scorsa, mentre trattasi di un ritorno sulle scene del campione indoor Weir, rappresentante delle Fiamme Gialle e pronto a tornare ad alti livelli dopo il recente infortunio alla caviglia che lo ha limitato nel corso degli ultimi due mesi di attività.e Weir a: si attendono ottime prestazioni degli azzurri neldel