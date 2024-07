Alla rivoluzione sulla Due Cavalli

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladei garofani ha cinquant’anni,due, il felice e fortunato (ne fu tratto anche un film vincitore tra gli altri del Pardo d’Oro 2001 al Festival del cinema di Locarno) romanzo di Marco Ferrari che vi è ambientato, il prossimo anno ne festeggia, invece, trenta e torna in questi giorni in libreria con Laterza dopo la “prima” per Sellerio. Victor e Vasco, i due protagonisti, ci ricordano l’impegno politico-civile proprio in un’èra di forte discontinuità e smemoratezza ideologica che sembra lontana dallo spirito dell’attivismo con cui, appunto2CV gi, due ragazzi partono da Parigi per cercare di partecipareStoria, non online o da remoto, col pollicione in su. ?Forse è solo che oggi si è guastato un modo di guardare, come fa dire l’autore a un medianico Francois Truffaut: “I suoi occhi hanno uno strato di malinconia.