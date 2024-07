Al dibattito ero quasi addormentato colpa dei viaggi | la confessione di Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Continua negli Stati Uniti ilsull'opportunità che Joecorra per il secondo mandato alla Casa Bianca nelle presidenziali Usa del prossimo 5 novembre. E fra i democratici crescono le voci che chiedono il suo ritiro. Dopo la criticata performance nel primo confronto in tv con Donald Trump, dove è apparso confuso ed esitante, il presidente in carica ha ammesso la stanchezza. "Non sono stato intelligente: non ho ascoltato il mio staff, ho deciso diare intorno al mondo per 15 fusi orari e mi sonosul palco", ha dichiaratoa una raccolta fondi in Virginia.