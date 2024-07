Wimbledon 2024 Berrettini | Sinner? Spero di fargli del male ‘tennistico’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Vigilia di derby azzurro al secondo turno ditra l’ex finalista del torneo, Matteo, e il numero 1 al mondo Jannik. Il tennista romano, nonostante il sorteggio sfortunato, assicura ai microfoni di Sky Sport che “sarà una partita bellissima per il tennis italiano, questo è il suo miglior anno e sta facendo cose che non ha mai fatto nessuno in Italia”. “Entrerò in campo a testa alta per cercare dideltennistico,anche che la gente si possa divertire – prosegue– se ci incontriamo così presto è colpa mia e degli infortuni che mi hanno fatto scendere in classifica. Speriamo che sia l’ultima volta che succede di incontrarci così presto in uno Slam. Il sorteggio è casuale ma anchepenso non sia felicissimo di avermi visto così vicino in tabellone”.