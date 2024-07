Via Tiburtina Umberti | Un sogno è diventato realtà

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) “È finita. Questa sera asfalteremo l’ultimo tratto direzione Tivoli e l’opera titanica sarà finalmente ultimata”. Così su Facebook il presidente del Municipio IV di Roma, Massimiliano, ha annunciato la fine dei lavori di allargamento della via. “Quando l’avevamo detto in campagna elettorale nessuno ci ha preso sul serio. In due anni e mezzo abbiamo terminato la più grande incompiuta di questa città- ha spiegato- Vi evidenzio solo alcuni numeri che hanno caratterizzato questo cantiere: 150 km di corrugati, 100 camerette dei sotto servizi, 14 km di polifore, 14 km di acque chiare, 20.000 metri cubi di asfalto, 500 pali di illuminazione”. “Grazie al sindaco Roberto Gualtieri, grazie all’assessora Ornella Segnalini, grazie a tutte le maestranze, grazie ai cittadini per tutta la pazienza di questi due anni e mezzo- ha concluso- Quando diciamo una cosa la facciamo.