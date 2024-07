Tour de France 2024 oggi show di Pogacar sul Galibier Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Valloire (Francia), 2 luglio- La tappa 4 deldeporta la carovana da Pinerolo a Valloire dopo 139,6 km che segnano l'addio all'Italia, o un arrivederci, come definito dal patron Christian Prudhomme, oltre all'di salite come il Sestrières e il mitico. L'ultimo chilometro dell'ascesa che mette in palio il Souvenir Henri Desgrange, che va a Tadej, che scatta nel tratto più duro e, come ormai da copione, vede inizialmente il solo Jonas Vingegaard rimanere a ruota. Poi anche il danese perde qualche metro, per una forbice che si dilata in discesa per poi diventare di 37'' all', tagliato 2'' prima da Remco Evenepoel, ora attardato di 45'' ingenerale (per il danese il gap è invece di 50''), Juan Ayuso e Primoz Roglic: insieme a Carlos Rodriguez si tratta del drappello di rivali superstiti dello sloveno, che si riprende così la maglia gialla concessa per appena un giorno a Richard Carapaz, in difficoltà così come Adam e Simon Yates, Giulio Ciccone, Romain Bardet, Geraint Thomas, Egan Bernal, Matteo Jorgenson, Enric Mas e tutti gli altri partiti da Firenze con velleità digenerale che Dopo le fatiche odierne, la tappa 5, la Saint-Jean-de-Maurienne-Saint-Vulbas di 177,4 km, offrirà un'altra chance ai velocisti con un percorso quasi totalmente piatto a eccezione di 2 GPM di quarta categoria.