Premierato Liliana Segre a La7 | Questa deriva della destra per cui una sola persona a comando decide per noi è pericolosissima

(Di martedì 2 luglio 2024) “Io per la mia storiale e per quello che ho visto inlunga vita non pensavo di arrivare a vedere quello che sta avvenendo nel mondo. Mi riferisco alla Francia, alla Germania ma anche alla situazione nostrana:di desiderioper cui unaa capo decida per noi, che non andiamo a votare, che non abbiamo nessuna voglia dire è“. Sono le parole pronunciate dalla senatrice a vitain una intervista esclusiva trasmessa a In Onda (La7) e realizzata da Marianna Aprile. Alla giornalista che le chiede se la nostra memoria ci ha fornito anticorpi efficaci contro il dilagare di derive estremiste dirisponde con pessimismo, citando la riforma deldel governo Meloni, le lodi alla Decima Mas per voce di Roberto Vannacci e l’inchiesta di Fanpage sui giovani di Fratelli d’Italia: “Quando studiavo al liceo, mi ricordo di Giambattista Vico che parlava di corsi e ricorsi storici e io ero scettica.