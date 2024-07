Premiati quattro benemeriti | Si sono impegnati per tutti noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Gervasino d’oro 2024 va a Francesco Pedrini, Leandro Schena, Consuelo Orsingher e Lorenza Confortola. Questa la quaterna premiata col Gervasino d’Oro 2024 dall’amministrazione comunale che due anni fa, subito dopo l’insediamento, ha istituito una speciale onorificenza per riconoscere un pubblico encomio a cittadini che "abbiano in qualsiasi modo giovato a Bormio". Alle tre benemerenze previste se n’è aggiunta una alla memoria di Francesco Pedrini, scomparso di recente. La cerimonia di consegna si è svolta domenica pomeriggio nel giardino di Palazzo De Simoni. Erano presenti il sindaco Silvia Cavazzi con il vice Oscar Cola, gli assessori Samanta Antonioli ed Emilia Pedranzini e il consigliere Francesco Boscacci. "Questa benemerenza - ha detto il sindaco bormino - è stata istituita quale riconoscimento a chi ha fatto cose belle per Bormio operando in ambiti diversi, a chi si è impegnato per la comunità, a chi ha dato lustro al nostro paese.