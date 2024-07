Pnrr ok della Commissione Ue alla quinta rata per l’Italia | raggiunti due obiettivi in più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 2 luglio 2024) Laeuropea ha approvato in via preliminare ladeldelche ha raggiunto i 53 milestone e target correlatirichiesta dei fondi. La nuova tranche del Piano nazionale di ripresa e resilienza vale in totale 11 miliardi di euro, ovvero 400 milioni in piùrichiesta fatta a dicembre. L’aumento è dovuto al fatto cheha anticipato due, facendone slittare un altro di più piccola misura. “È un’ottima notizia per, è un’ottima notizia per i cittadini”, ha commentato la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. Approvata ladelperCosì come precisato in conferenza stampa dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e ilRaffaele Fitto, laeuropea approvando laperha riconosciuto i due nuoviaggiunti a maggio 2024.