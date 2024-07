Nardini fuori dal Pd I segretari di Capannoli chiedono l’espulsione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Idel Pd dihanno avanzato una nuova richiesta di espulsione dal partito per l’assessora regionale, Alessandra, i suoi genitori, e oltre una dozzina di altri dem iscritti sul territorio comunale. Il-gate, dunque, non accenna a spegnersi. Il Pd nel Comune dell’Alta Valdera è esploso dopo aver scelto di candidare Barbara Cionini silurando la sindaca uscente Arianna Cecchini, che poi ha largamente conquistato il suo terzo mandato con una lista civica piena di ex dem. Ora a Cionini, sostenuta anche da Alleanza Verdi Sinistra e Psi, sconfitta nelle urne e giunta dietro anche alla candidata del centrodestra, in consiglio comunale è all’opposizione della sua ex compagna di partito. Alessandro Bacherotti,o dell’Unione comunale dem di, Alessio Maggini e Simona Salvadori, rispettivamentedei circoli dem die Santo Pietro Belvedere, hanno chiesto quindi di nuovo alla commissione provinciale di garanzia del partito di estromettere dallo stesso Arianna Cecchini, Simona Giuntini, Federico Mangini e Alessandra Marianelli (cioè la sindaca e la sua giunta), ma anche Sabrina Bagagli, Paolo Carnesecchi, Filomena De Simone, Luciana Del Colombo, Filippo Fatticcioni, Anna Gemignani, Ivan Giannotti, Marco e Urbino Marinari, Alessandrae suo padre Giuliano, Enrico Palazzuoli, Luca e Marco Pratelli, Paolo Sartini, Emanuele Turchi, Franco e Gloria Vallini perché, si legge nel documento deidem capannolesi, "direttamente o indirettamente hanno sostenuto e tuttora sostengono tale lista civica in contrapposizione a quella del Pd".