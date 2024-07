Mantero 1902 la limited edition estiva in spugna di cotone stampata

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 luglio 2024)presenta la sua, ideale non solo per il mare ma anche per chi cerca accessori con un tocco più streetwear per l’uso quotidiano. Realizzata con cura artigianale, la collezione offre un exclusive set in morbidadi, composto da beach towel, bakcpack, bucket hat e bucket pouch. Il motivo iconico della collezione SS24 incanta con un’esplosione floreale dalle vibrazioni vivaci e fresche nei toni del bianco e blu brillante. La collezione sarà disponibile in esclusiva online su.com. La stampa Carnival, presente sugli accessori della collezione SS24 e nella prima capsule dedicata al menswear, Aloha Men Shirt, offre la possibilità di creare outfit coordinati e di tendenza. Questa mini-collezionesi rivolge ad un pubblico attento allo stile anche nelle occasioni più informali: il set si adatta perfettamente sia alle giornate al mare che alle avventure urbane e ogni pezzo è pensato per aggiungere un tocco di eleganza rilassata e contemporanea ai look estivi.