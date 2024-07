LIVE – Tour de France 2024 quarta tappa | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ildeprosegue con la. I corridori saranno impegnati nei 139.6 km da Pinerolo a Valloire. La corsa fa il suo ingresso in Francia dopo i primi tre atti in Italia.divisa perfettamente a metà tra i due paesi. I primi 70 km saranno in Italia con il GPM di Sestriere (39.9 km al 3.7%) che impegnerà e non poco la carovana. Al Col de Montegènevre (8.3 km al 5.9%) si scollina in Francia. Si resterà sempre intorno ai 1000 metri di quota fino al terzo, e ultimo, GPM, ovvero il Col du Galibier (23 km al 5.1%). Superato il Galibier si scenderà per gli ultimi 20 km fino a Valloire. Vedremo se Tadej Pogacar cercherà di ritornare in maglia gialla o si limiterà a marcare Vingegaard fino al momento dell’assalto finale. Al momento Carapaz in testa nella generale.