L’accordo TIM-KKR è ufficiale ma ha preoccupato l’Europa

(Di martedì 2 luglio 2024) Dilemma etico e non solo. La vendita a un operatore extra UE di una delle principali infrastrutture strategiche di un grande Paese dell’Unione può essere considerata indolore per la concorrenza sul mercato e per tutte le norme comunitarie che, quando si parla di dati, sono piuttosto restrittive? È quello che si sta chiedendo l’autorità garante del mercato europeo, all’indomani della firma delche ha visto TIM cedere la sua rete fissa a KKR, con il benestare del governo, all’interno di una operazione di risanamento del debito della compagnia. LEGGI ANCHE > TIM lascia la rete fissa da leader del mercato UE su accordo TIM-KKR: quali sono gli eventuali problemi ravvisati La rete fissa di TIM, come abbiamo avuto modo di vedere, copre quasi l’89% delle abitazioni del Paese e i suoi cavi in ??fibra e rame si estendono per oltre 23 milioni di km (14,3 milioni di miglia), lungo tutto lo stivale.