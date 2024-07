La sanità in un click Fascicolo elettronico promosso dai medici | Serve lo sforzo di tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) "Ilsanitarioè una cosa bellissima e straordinaria che consente di assistere e di curare meglio ogni cittadino". Romano Mari, presidente dell’Ordine deidella provincia di Macerata non ha alcun dubbio sull’utilità di uno strumento che "mette in comunicazione" i diversi soggetti che si sono occupati, si occupano e si occuperanno del paziente, con indubbi vantaggi di quest’ultimo. Oltre ai dati che identificano l’assistito, infatti, come l’esenzione per reddito e patologia, vengono caricati in continuità referti, verbali del pronto soccorso, lettere di dimissione dall’ospedale, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, etc "In poche parole – prosegue Mari –, Ilsanitariocontiene la storia clinica di ogni paziente e questo non può fare altro che facilitare l’intervento degli operatori sanitari, sia sul fronte diagnostico che di cura.