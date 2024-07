Isola del riutilizzo promossa dai cittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)del: dopo i primi tre anni pronto il rinnovo del servizio. Finiti i lavori per la realizzazione della struttura nel 2018 - costo 100mila euro equamente divisi tra Comune e Regione Lombardia - ci sono voluti due anni per assegnare il servizio. Il progetto ha preso dunque il via nel 2020, concessione di 36 mesi alla cooperativa sociale Spazio Aperto per il quale ha incassato 36.563 euro, voluto dall’Amministrazione comunale precedente per contenere la produzione dei rifiuti contrastando la cultura dell’usa e getta. "Questo servizio è molto apprezzato dai- così Mario Cerri, assessore all’Ambiente - é stato quindi deciso il rinnovo nonostante sia per il comune un discreto costo. Non è cultura di questa Amministrazione mettere da parte progetti voluti da altri esecutivi politici, se sono di utilità per la città".