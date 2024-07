Il centro storico di Ostia immerso nel degrado il caso dell’ex Hotel Belvedere arriva al Campidoglio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 luglio 2024) Alun documento per denunciare lo stato fatiscente dello stabileInsi parla delle condizionidi– (Avvocato Andrea Migliuolo) – ilcorrieredellacitta.comNon c’è pace per ildi, che oggi vede un’altra tegola in fatto di. Si tratta dello stabile abbandonato, che alla fine di marzo scorso vide il crollo di un solaio. Dopo alcuni lavori di messa in sicurezza, sulla vicenda sembra essersi perso l’interesse del Comune di Roma. Tutto ciò nonostante una famiglia sia da tre mesi fuori dal proprio appartamento, ma soprattutto tutto lo stabile del lungomare Paolo Toscanelli rischia d’incorrere in ulteriori problemi.