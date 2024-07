Ida e Gemma di Uomini e Donne lanciano un augurio per l’estate | parole ammiccanti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 2 luglio 2024) Qualche giorno fa abbiamo dato la notizia di un ricongiungimento traGalgani e Ida Platano dopo. Le dame hanno stretto una forte amicizia all’interno dello studio e diverse volte si sono trovate anche nella posizione di doversi consolare a vicenda a causa delle innumerevoli delusioni d’amore suite. In questi giorni, le due protagoniste hanno deciso di consolarsi dai loro fallimenti in amore concedendosi una vacanza insieme. Di tanto in tanto, poi, pubblicano contenuti volti ad immortalare le loro giornate insieme, Ebbene, proprio in queste ore, le due dame hanno registrato un video in cui hanno fatto un appello e un. Ecco cosa hanno detto. L’diGalgani e Ida Platano perIda Platano eGalgani sono in vacanza insieme.