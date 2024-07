I Sixers non potevano trovare nulla di meglio di Paul George

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 2 luglio 2024) Le scrivanie che ESPN utilizza per le proprie dirette televisive sono molto grandi, o almeno grandi abbastanza per farci stare i fisici di giocatori di pallacanestro del passato e del presente. Eppure a osservare lo show pre-partita di gara-4 delle ultime NBA Finals c’era qualcosa che non tornava: Kendrick Perkins e la sua tripla cifra di chili era un po’ troppo fuori dalla scrivania, una mancata simmetria che nessun professionista della televisione avrebbe permesso di mandare in onda. Qualcosa di inatteso in effetti c’era stato. Lo show prevedeva la presenza solamente dicome opinionista d’eccezione al tavolo del commento, un ulteriore passaggio di una carriera post-campo che lo vede già ben posizionato nell’universo del content con il suo “Podcast P” che si sta facendo apprezzare per la qualità delle sue conversazioni.