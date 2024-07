Guida TV Sky Cinema e NOW | Succede anche nelle migliori famiglie Martedi 2 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Questa sera, su Sky, ci sono diverse proposte che spaziano dalle commedie agli action movie, dai film di animazione ai thriller, offrendo un'ampia scelta per tutti i gustitografici. Su SkyUno HD alle 21:15, "" è una commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani. La trama segue tre fratelli che, dopo la morte del padre, cercano di impedire le seconde nozze della madre in un turbinio di equivoci, rivelando segreti di famiglia. Questo film promette risate e momenti di riflessione sulla famiglia e i legami affettivi. Su SkyDue HD alle 21:15, "Asteroid City" è un film di Wes Anderson ambientato in un'immaginaria città nel deserto americano nel 1955. La storia ruota attorno a una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali che viene sconvolta da eventi inaspettati e spettacolari, offrendo lo stile unico e visivamente ricco di Anderson.