Cos’è successo davvero nel 1947 a Roswell la città degli UFO?

(Di martedì 2 luglio 2024) Dal 2 luglio, una cittadina piuttosto isolata nel New Messico, è diventato il luogo preferito dagli, o, almeno per chi spera di avvistarne uno. Una fama che si deve ad un evento particolare che, a distanza di molto tempo, genera ancora curiosità. Sembra, infatti, che un oggetto volante non identificato (questo è ciò che vuol dire) sia caduto in un ranch. L’incidente non genera nessun tipo di danni e nemmeno dei feriti. Nonostante questo, però, tutto sembra essere particolare e misterioso. Il proprietario della tenuta è William Ware Mac Brazel che, il giorno successivo, ritrova lamiere, asticelle di legno e brandelli di lattice. Immediatamente contatta lo sceriffo che arriva sul posto insieme ad un militare. La sua presenza, più il prelievo di alcuni reperti per essere esaminati, fa spargere immediatamente una voce allarmante: un disco volante si è schiantato al suolo.