Che fine ha fatto l’evento benefico Love Mi di Fedez? Annunciato a maggio poi il nulla FqMagazine indaga

(Di martedì 2 luglio 2024)lo aveva promesso anel “Gruppettino Segretino” di Instagram: “Non so perché ve lo sto per dire, perché non vi cago mai. Ma solo per voi del gruppettino volevo dirviMi sta per tornare, grandi novità. Magari dopo lo cancello perché poi mi sgrideranno tutti”. Quindi la macchina della terza edizione deldel rapper stava iniziando a muoversi, gli scorsi anni si sono tenuti in Piazza Duomo il 28 giugno 2022 e il 27 giugno 2023 con le telecamere di Italia Uno accese per riprendere lo show e spingere sulle donazioni. Dopo qualche giorno al Salone del Libroha aggiunto chenon si sarebbe più tenuto in piazza Duomo a Milano, dando dei dettagli più precisi sul progetto: “Metteremo un prezzo molto popolare rispetto ai biglietti dei concerti che non sono proprio accessibilissimi: li venderemo a 13 euro (10 più 3 di prevendita), ma tutti i 10 euro verranno donati in beneficenza.