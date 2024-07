Ceccarini | Napoli-Spinazzola? Parti vicine

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Niccolò, direttore di TuttoMercatoWeb, è intervenuto a Radio Kiss Kissdurante Radio Goal. Queste le sue parole: “Credo che stiano spingendo al massimo per portare Buongiorno al, la trattativa non è semplice. Ha un contratto lungo col Torino e il club vorrebbe trattenere il ragazzo. La sua partenza potrebbe arrivare solo per una cifra superiore ai 40mln di euro. Sostituto di Osimhen? Oltre a Lukaku avranno in testa altre alternative, ma bisogna prima la certezza della partenza di Osimhen. Lukaku è molto gradito a Conte e può essere lui la prima alternativa qualora la situazione si potesse sbloccare. Il belga piace anche ad altri club e dovrà pensare anche alla possiblità di trovare una nuova squadra non in tempi lunghissimi.