Ultimo rifugio ed errore | demonizzare Donald Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Secondo un protocollo ampiamente sperimentato, dopo che il campione pompato dai media progressisti, dall'Inviato Collettivo e dal Commentatore Unico, è miseramente caduto al tappeto, il passaggio successivo prevede la demonizzazione assoluta del probabile vincitore. È l'(e chiaramente disperato) refugium peccatorum: descrivere l'eventuale vittoria di chi ormai è strafavorito come un evento che procurerà una certa-rapida-devastante Apocalisse. Inutile girarci intorno. Pugilisticamente parlando, all'angolo-Biden stanno tutti nel panico. Sostituirlo, come abbiamo anticipato ieri, è complicatissimo: anche ammesso che lui accetti di fare il passo indietro, trovare un candidato unificante nel nido di vipere dem è praticamente impossibile. Non solo sono divisi su tutto (su Israele, sulle tasse, sull'immigrazione), ma soprattutto si detestano a vicenda in modo viscerale.