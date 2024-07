Uccise il marito | raggiunto un accordo economico col padre della vittima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Milamo – Lucia Finetti, condannata in appello a 22 anni di reclusione per l'omicidio volontario delRoberto Iannello, haun “” con le parti civili e in particolare con il. Per questo la Corte di Assise d'Appello di Milano le ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del vincolo coniugale, facendo cadere la pena dell'ergastolo che le era stata inflitta in primo grado. La 51enne, accusata di avere ucciso l'uomo con 14 coltellate il 21 giugno 2021 dopo una lite in auto nel quartiere Baggio di Milano, come scrivono i giudici nelle motivazionisentenza, “ha dato mostra di non aver compreso il disvalore di quanto perpetrato, cercando - ancora a distanza di tre anni dal fatto - un comodo rifugio nella colpevolizzazione”.