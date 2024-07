Tanti tessuti per il Polimoda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jacquard, herringbone,da mano shetland arricchiti da preziose applicazioni. E ancora accoppiati e spalmati per un look innovativo. Sono solo alcuni deirealizzati dal Lanificio Fratelli Balli di Prato per i giovani stilisti del, la scuola internazionale del settore fashion di Firenze. Una collaborazione che va avanti dal 2023 e che di recente ha visto sfilare i capi realizzati con iBalli al Graduation Show 2024, allestito a Villa Palmieri a Firenze. Un momento nel quale i giovani stilisti iscritti alhanno dato sfoggio della loro creatività di fronte a un pubblico di addetti ai lavori, appassionati, imprenditori e istituzioni. Un evento a cui ha preso parte lo stesso Lanificio di via Bologna. Cinque i giovani che hanno collaborato assieme all’ufficio stile del Lanificio Fratelli Balli e che hanno avuto la possibilità di esporre le loro idee in azienda, nei locali del Fabbricone Storico, per poi vedere nascere ipiù adatti per abito e modello che intendevano raffigurare.