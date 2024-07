Spalletti volta pagina Ringiovanirò il gruppo Ho sbagliato anche io ma è mancato il carattere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) dall’inviato Quando alle 18.30 il charter proveniente da Dortmund con tutta la comitiva azzurra fa scalo alla Malpensa (dove scendono gli interisti e altri calciatori residenti al nord) prima di decollare nuovamente per Roma, silenzio e tristezza accolgono lo sbarco dei primi “reduci“ di Berlino. I tifosi in aeroporto, mischiati ai turisti in partenza, sono pochissimi. Totale indifferenza per chi ha tradito una passione. È la fotografia sbiadita che certifica il fallimento di un Europeo che era cominciato con ben altre aspettative da parte di chi era chiamata a difendere il titolo. Solo Buffon rimette la faccia davanti allle telecamere: "A questa squadra non manca talento. La verità è che abbiamo deluso tutti,io. E il prossimo Mondiale diventa un obiettivo da non fallire".