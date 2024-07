Sos mucillagine in Adriatico dove e quanto dura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ancona, 1 luglio 2024 - Non solo Pesaro. In tutto l’Altoè allerta. E non solo. Si forma da un’eccessiva fioritura di alghe che vanno poi in decomposizione e si accumulano sia sul fondale che sulla superficie del mare, causando problemi alle specie marine e – in molti casi – impedendo ai bagnanti l'ingresso in acqua (nonostante non si tratti di sostanze tossiche).Corrado Piccinetti, biologo marino e per anni il deus ex machina del Laboratorio di biologia marina e pesca di Fano, spiega quali sono le zone di diffusione e le conseguenze. Professore,si diffonde maggiormente la? “In tutto l’Alto, Friuli Venezia Giulia (in particolare Trieste), Veneto, Emilia Romagna. Non si tratta di un tappeto continuo però, perché lasi sposta con le correnti, è a chiazze (10-12 miglia al giorno, quindi 18-19 chilometri).