SKY – Spinazzola al Napoli per far rifiatare Olivera e sostituire un partente Mario Rui

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilsta seriamente pensando a Leonardo, un rinforzo low cost per la fascia sinistra che andrebbe aRui. Il calciomercato estivo delpotrebbe vedere l’arrivo di un nuovo volto sulla fascia sinistra, con Leonardoin pole position per un trasferimento a costi contenuti. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla dirigenza partenopea, l’acquisto diè vista come un modo per dare supporto a Mathiase possibilmenteRui, il cui futuro nel club è incerto. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha recentemente sottolineato l’attrattiva diper il, citando il suo impatto devastante durante l’Europeo con l’Italia di Roberto Mancini. “Il migliorera l’esterno che tutti avrebbero voluto avere nella propria rosa”, ha dichiarato Modugno durante un’intervista a Radio Marte nel corso della trasmissione ForzaSempre, Summer Edition.