Sinner-Hanfmann oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno Wimbledon 2024

(Di lunedì 1 luglio 2024) Janniksfiderà Yannicknel match valido per ildi, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Ancora imbattuto da quando è diventato numero uno al mondo, il tennista azzurro farà il suo debutto sui prati londinesi contro il tedesco, avversario che verosimilmente non gli creerà problemi. Nell’unico precedente,ha lasciato appena cinque game al suo avversario (ed era un match al meglio dei 5 set, al debutto a Flushing Meadows) e partirà ampiamente favorito. In palio un posto a secondocontro Fucsovics o il connazionale Berrettini. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno, lunedì 1° luglio, come terzo match dalle ore 14:00 italiane sul Court 1 (al termine di Bektas-Sabalenka).