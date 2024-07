Scanzi | Governo è sciagurato ma andrà avanti fino alla fine l’unica alternativa è il fronte Pd-M5s-Avs FdI? Non ci sarà alcun repulisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) “IlMeloni è davvero un esecutivo, da un punto di vista etico, politico e meritocratico, che si tiene insieme per il potere e perché ognuna delle tre forze, che quasi nemmeno si sopportano, porteranno a casa delle bandierine:il premierato, la Lega l’autonomia differenziata, Forza Italia la giustizia. Maal 2027, al di là delle critiche”. A rivendicarlo Andrea, giornalista del Fatto Quotidiano e autore de “La sciagura“, a margine della rassegna “Paper Fest – Libri in piazza” a Carrara. “è il campo largosarda, Pd-M5s-Avs. Dia uncosì orrendo e pericoloso va accettato il fatto che nella politica conta scegliere il meno peggio“, quindi Pd-M5s e Avs “con parti di società civile, ma senza Renzi e Calenda, che si sono tirati fuori e non portano voti”, ha continuato.