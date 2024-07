Risorse per il futuro dei ‘villaggi’ Pronto il nuovo bando del Gal per riqualificazione e sviluppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rigenerare le comunità locali attraverso progetti che nascono dai territori col supporto del Gal (Gruppo di azione locale), il braccio operativo della dimensione comunitaria europea. Lo scopo generale dell’azione specifica è la produzione di beni e servizi, difficilmente disponibili, per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti: dal lavoro all’istruzione e alla formazione professionale, dall’assistenza socio-sanitaria, alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell’ambiente. Il Gal Lunigiana. che ha già presentato la nuova Strategia dilocale per il 2023-2027 al Teatro Quartieri di Bagnone, annuncia la pubblicazione dele Rinnovamento dei Villaggi in Lunigiana” prevista il 24 luglio.