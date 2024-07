Pogacar-Vingegaard è duello giallo fuoco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arriva il Tour a Bologna e i vigili scendono in sciopero: dev’essere per questo che in cima alla classifica c’è un po’ di traffico. Quattro al comando con lo stesso tempo dopo i due giri su San Luca: se non è un inedito, ci va vicino. Non è un inedito che del quartetto al comando a vestirsi disia Tadej: anche se non succedeva da due anni, si sapeva che poteva accadere fin da subito. Si sapeva anche che lo sloveno non avrebbe scalato il colle di Bologna solo per guardare il panorama o i portici. E infatti: dopo uno scattino al primo passaggio per andare a prender due borracce e per scaldare la folla, al secondo giro il fenomeno accende la miccia, trasformando gli ultimi 500 metri di scalata in un inferno. Gli resta incollato il solito, che si conferma decisamente in palla a dispetto di quel che ha passato in primavera.