LIVE Bellucci-Shelton Wimbledon 2024 in DIRETTA | solo una partita prima del lombardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:06 Gael Monfils chiude in 4 parziali il suo primo turno contro Adrian Mannarino. Adesso Zheng-Sun sul campo 18 e poi! 14:35 Sono in campo Gael Monfils e Adrian Mannarino, dopo toccherà a Zheng e Sun, poi finalmente sarà la volta di!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno ditra Mattiae Ben. Lasi preannuncia equilibrata, anche se di fronte al qualificato azzurro c’è il numero 14 del mondo nonché medesima testa di serie ai Championships quest’anno. L’erba non è la superficie prediletta dal giovane talento americano, tuttavia ha il servizio come “arma” di distruzione non da poco.