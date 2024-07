L’Hub tessile è realtà L’intuizione pratese che ridà vita ai rifiuti | Occasione di crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’industriaè quarta nella speciale classifica dei settori che più di altri utilizzano materie prime e acqua dopo il settore alimentare, l’edilizia e i trasporti, e quinta per quanto riguarda le emissioni di gas serra. Si stima che meno dell’1 % di tutti i prodotti tessili nel mondo siano riciclati in nuovi prodotti. Chiaro quindi che per il settore serva una svolta radicale. Lo chiede principalmente il ‘New Circular Economy Action Plan’ dell’Unione Europea, ribadendo in modo chiaro che questa svolta passa da molti fattori. E che deve mirare a rafforzare la competitività e l’innovazione soprattutto promuovendo prodotti tessili circolari e sostenibili. Eccola, dunque, la sfida del Textile Hub di Prato, in costruzione all’interno del maggiore poloeuropeo,che storicamente vanta una competenza unica nelle produzioni riciclate e che ha l’ulteriore merito di essere riuscita a gestire e superare gli effetti della grande ristrutturazione che ha investito il sistemadopo il 2000.