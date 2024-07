La sfida dei rioni va avanti Via Rovai è in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Viaè la prima semifinalista del 39esimo Palio deidi Montelupo, torneo di calcio a 7 riservato ai residenti della città della ceramica (consentiti 3 ‘stranieri’ per squadra). I ragazzi di mister Calosi hanno infatti centrato la terza vittoria di fila liquidando 4-0 Piazza Unione Europea con la doppietta di Fornai e le reti di Marrazzo e. Spettacolare 3-3, invece, nell’altratra Sambobolinese e Fibbiana. Per gli ‘orange’ doppietta di Cenci e gol di Camilli, per i neroverdi a segno Benvenuti e il capocannoniere del torneo (6 centri) Cerrato con una doppietta. Questa la nuova classifica: Via9; La Graziani e Piazza Unione Europea 6; Vinicola 4; Fibbiana 2; Sambobolinese 1; Bar Carlino e Centro 0. Questo, invece, il programma di questa settimana con le ultime due giornate.