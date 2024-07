La separazione mi fa bene

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un cambiamento rinfrescante Chiara Ferragni, la famosa influencer, ha recentemente condiviso come la suale abbia portatofici. Durante un weekend a Forte dei Marmi con i figli, Leone e Vittoria, e alcuni amici, si è aperta a un fan, Roberto Tasca, conosciuto sulla spiaggia. Un complimento e una rivelazione Roberto Tasca si è complimentato con la Ferragni dicendo: “Ogni volta che ti vedo sei sempre più bella”. Poi chiese: “Sai cosa èper te?” La Ferragni, riferendosi alladall’ex marito Fedez, ha risposto: «La». Un’interazione giocosa Tasca aggiunse scherzosamente: “Non essendo fidanzato. Poi se ci pensi mi fiderò”. La Ferragni, sorridente, ha posato per una foto con il fan. Il momento, immortalato in un video postato da Tasca su Instagram, è diventato subito virale.