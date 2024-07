La Francia come l’Inghilterra le bruttine che vincono | un autogol è più utile di Mbappé

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024) Allaserve più unche: 1-0 al Belgio e la squadra di Deschamps va ai quarti di finale. Partita non per puristi del calcio. Un po’iericontro la Slovacchia. Laha avuto il predominio ma è un altro predominio rispetto a quello della Spagna. Laè più ingessata, più impacciata. Meno fluida. Non si trova a memoria. Il centrocampo è di quelli che fanno paura: Kanté, Tchouameni, Rabiot.ci ha provato ma la sua prestazione è stata tutto sommato deludente. Laha vinto con un gol all’85esimo. Tiro di Kolo Muani, entrato al posto di Thuram, e deviazione di Vertonghen. Da segnalare una chiusura difensiva di Theo Hernandez che ha evitato il gol del vantaggio della nazionale allenata da Tedesco.