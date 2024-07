Indagini processo La Torre | da atti emerge volontà uccidere consigliere Zannini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Mondragone. Una lettura attenta e scrupolosa del provvedimento firmato dal Giudice per lePreliminari del Tribunale di Napoli, Ivana Salvatore, che ha mandato a giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il boss Tiberio Francesco La, fare nuovi e preoccupanti elementi per la sicurezza personale delregionale Giovannie per la tranquillità della sua famiglia. Dalla lettura del decreto del Gip Salvatore, risaltano nuovi e preoccupanti elementi per la sicurezza personale delregionale: il boss agì con una seconda persona ed esternò in due occasioni l’intenzione di ammazzare il politico in caso di mancato pagamento della somma di danaro. Nel formulare i capi di imputazione di tentata estorsione ai danni die di estorsione a carico dell’imprenditore Alfredo Campoli, il GIP evidenzia due aspetti ben precisi della condotta delittuosa tenuta da Puntinella: il primo riguarda la presenza di una seconda persona ancora in corso di identificazione ma tuttora libera di agire; il secondo, è relativo al fatto che La, il giorno 8 maggio, sia a Pasquale Campoli che al padre Alfredo Campoli chiede insistentemente di incontrareaffinchè questi gli consegni la somma di 50 mila euro entro la sera altrimenti lo avrebbe ucciso.