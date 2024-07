Imprenditore colto da malore muore alla festa in paese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Choc per l’improvvisa e prematura morte dell’Aldo Cecchetti, 59 anni. La tragedia si è consumata in pochi minuti sabato sera al campo sportivo di Monsagrati dove si stava svolgendo il memorial calcistico dedicato a Luca Giannecchini, l’operaio 51enne deceduto mentre lavorava in un cantiere stradale a Sant’Alessio nel marzo scorso. Cecchetti,del settore della nautica, originario di Ceparana (La Spezia) da tempo si era trasferito con la famiglia a Monsagrati, frazione collinare di Pescaglia ed era un grande sostenitore della società sportiva Valfreddana. Ha accusato ilimprovviso mentre era a tavola con la moglie dopo aver seguito il torneo da spettatore. Si è accasciato e ha perso i sensi. L’è stato subito soccorso da un medico che era presente.