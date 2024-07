I-DAYS MILANO COCA COLA | 58 000 spettatori per la doppia data milanese di Tedua

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) I-: 58.000per ladi. I dettagli Sabato 29 e domenica 30 giugno l’Ippodromo Snai San Siro è stato letteralmente stregato dal Dante dell’urban italiano:che ha portato i 58 miladelle due calde serate milanesi (la prima SOLD OUT) dall’Inferno al Paradiso accogliendo da buon padrone di casa sia gli artisti chiamati ad aprire le sue date (21 Savage, Offset, Kid Yugi, Artie 5ive, Night Skinny) che quelli che hanno duettato sul palco con lui (Kid Yugi, Lazza, Bresh, Tony Effe, Vaz Tè, Disme, Annalisa, Sfera Ebbasta, Angelina Mango, Tony Boy, Massimo Pericolo, Neima Ezza, Capo Plaza, J- Ax)., primo artista italiano ad esibirsi come headliner nella storia degli I-e primo artista ad esibirsi per due date, è salito sul palco raccogliendo l’eredità lasciata dalle grandi star internazionali arrivate prima di lui.