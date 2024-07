Gravina guadagna 200mila euro l’anno come responsabile della Nazionale | incassa e resta sulla poltrona anche dopo il disastro azzurro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Duecentomila, spicciolo più spicciolo meno, per sovrintendere allae farla eliminare dalla modesta Svizzera agli ottavi di2024,la mancata qualificazione a Qatar 2022. Messo in questi termini venali e pragmatici, è ancora più evidente il fallimento di Gabriele. In prima fila con la coppa in mano nel 2021, quando si trattava di prendersi meriti che certo non erano suoi, forse non c’erano proprio (il campo ha dimostrato che l’peo vinto fu solo fortuna). Invece oggi che quel trionfo è un lontano ricordo e bisogna fare i conti con l’ennesima disfatta del nostro calcio, il presidente federale semplicemente fa spallucce. Eppure è lui il primo colpevole, e non solo in termini morali. Perché è proprioa volersi far pagare – e pure tanto – per il ruolo didelle nazionali azzurre.