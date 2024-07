Europei Bardot o The Twilight Saga | Breaking Dawn? La tv del 1 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 1°su RaiUno alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Portogallo e Slovenia, valida per gli Ottavi di finale degli. In diretta da Francoforte. Il pre-partita inizierà alle 20.30. Canale5 alle 21.30 proporrà la serie “”. Brigitte costringe Jacques a rinunciare alla carriera per starle vicino durante la gravidanza; ma la partenza del giovane per il servizio militare acuisce il suo bisogno di attenzioni. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “– Sussurri nella notte”; su RaiTre alle 21.20 ” Mai Stati Uniti”; su Italia1 alle 21.10 “The”; su La7 alle 21.