Commercio illegale di cozze a Paolo VI denunciate 5 persone

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoCon l’arrivo dell’estate e dei periodi particolarmentecaldi, sempre più incisiva è l’attività della Polizia di Statofinalizzata al contrasto della venditadi mitili che ha portato nella scorsa settimana al sequestro di oltre 900chilogrammi dinere e alla denuncia di cinqueritenute presunte responsabili del reato didi sostanze alimentari nocive ed in cattivo stato di conservazione. Nel corso di mirati servizi, il personale delCommissariato Borgo, in collaborazione con l’ASL di Taranto, ha monitorato quelle zone dove abitualmentetransitano i mezzi destinati al trasporto di alimenti ed in particolare di mitili. Nella zona del QuartiereVI, in Viale Cannata i poliziotti hanno individuato un furgone sospetto condotto da un tarantino di 39 anni che nel vano posteriore trasportavacirca 300 kg diprive di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione.