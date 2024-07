Bufera in Rai per le assunzioni di amici e parenti | C’è anche quel leader di Casapound

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Stanno suscitando non poche polemiche le nuovein Rai. È il caso di Matteo Tarquini, “figlio di”, che ha ottenuto un inquadramento di livello 1, in pratica un funzionario, che per la specifica mansione se si è dentro la Rai bisogna lavorarci per ben vent’anni. Il caso di Matteo Tarquini è emblematico, ma non isolato.altre figure, come Ferdinando Colloca, sono state assunte in circostanze simili, sollevando dubbi su eventuali favoritismi e legami politici. Roberto Sergio, l’amministratore delegato della Rai coinvolto nella vicenda, ha dichiarato di aver avviato un audit per tutelare l’azienda e il suo ruolo. L’assunzione di Matteo Tarquini, figlio di Giovanni Tarquini, grazie alla selezione gestita dalla società di intermediazione Adecco, ha suscitato polemiche e lamentele da parte dei sindacati interni della Rai.